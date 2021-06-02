У Львові співробітниця пошти привласнила 800 тис. грн

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУНП.

Зазначається, що жінка мала доступ до платіжної системи установи й переводила собі гроші в дні, коли було багато фінансових операцій і не більше 10 тисяч гривень за раз.

Жінку повідомлено про підозру за трьома статтями - "несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, вчинені особою, яка має право доступу до неї", "незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків", а також "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області викрили корупційну схему на будівництві для ЗСУ.