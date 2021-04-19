На Винничине задержали мужчину, который убил своего отца

Между мужчинами произошел конфликт во время распития алкогольных напитков

Между мужчинами произошел конфликт во время распития алкогольных напитков

Фото: Нацполиция

В Винницкой области задержали 26-летнего жителя села Хонькивцы. Его подозревают в нанесении смертельных травм своему отцу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу полиции Винницкой области.

Сообщается, что в ночь с 15 на 16 апреля во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, вследствие чего подозреваемый поднял отца и швырнул его к стене. От болевого шока и полученных травм потерпевший вскоре скончался.

О смерти мужа около 1 часа ночи сообщила в полицию его бывшая сожительница.

Во время осмотра на теле потерпевшего обнаружены многочисленные травмы. После проведенной судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила насильственную смерть мужа. Сын в содеянном признался.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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