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19 апреля 2021, 11:45 548

На Винничине задержали мужчину, который убил своего отца

19 апреля 2021, 11:45 548
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Между мужчинами произошел конфликт во время распития алкогольных напитков
Между мужчинами произошел конфликт во время распития алкогольных напитков
Фото: Нацполиция
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В Винницкой области задержали 26-летнего жителя села Хонькивцы. Его подозревают в нанесении смертельных травм своему отцу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу полиции Винницкой области.

Сообщается, что в ночь с 15 на 16 апреля во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, вследствие чего подозреваемый поднял отца и швырнул его к стене. От болевого шока и полученных травм потерпевший вскоре скончался.

О смерти мужа около 1 часа ночи сообщила в полицию его бывшая сожительница.

Во время осмотра на теле потерпевшего обнаружены многочисленные травмы. После проведенной судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила насильственную смерть мужа. Сын в содеянном признался.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, в Киеве зарезали продавца цветов.

Украина криминал убийство полиция криминальное дело

 
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