Во Львове задержали руководителей коммунального предприятия: систематически вымогали взятки

Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

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Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

Правоохранители разоблачили руководителей одного из Львовских коммунальных предприятий в систематическом вымогательстве и получении взяток у частных охранных компаний.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.

Во время следствия было установлено, что директор одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета вместе со своим заместителем и двумя руководителями отделов (жители Львова, Винников и Брюховичей в возрасте от 27 до 39 лет), злоупотребляя служебным положением, наладили схему системного вымогательства и получения неправомерных выгод от субъектов предпринимательской деятельности по предоставлению охранных услуг.

К своей противоправной деятельности злоумышленники привлекли личный состав предприятия, при этом договорные отношения между КП и предпринимателями не было оформлено надлежащим образом, а оплата за предоставленные услуги производилась наличными", - говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали факты получения злоумышленниками денежных средств от семи различных субъектов хозяйствования за предоставление охранных услуг, которые в последующем были распределены между всеми участниками преступной группы.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет им меру пресечения.

Ранее сообщалось, что чиновника МОН задержали на взятке в 300 тысяч гривен.