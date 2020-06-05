Во Львове задержали руководителей коммунального предприятия: систематически вымогали взятки
Правоохранители разоблачили руководителей одного из Львовских коммунальных предприятий в систематическом вымогательстве и получении взяток у частных охранных компаний.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.
Во время следствия было установлено, что директор одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета вместе со своим заместителем и двумя руководителями отделов (жители Львова, Винников и Брюховичей в возрасте от 27 до 39 лет), злоупотребляя служебным положением, наладили схему системного вымогательства и получения неправомерных выгод от субъектов предпринимательской деятельности по предоставлению охранных услуг.
К своей противоправной деятельности злоумышленники привлекли личный состав предприятия, при этом договорные отношения между КП и предпринимателями не было оформлено надлежащим образом, а оплата за предоставленные услуги производилась наличными", - говорится в сообщении.
Полицейские задокументировали факты получения злоумышленниками денежных средств от семи различных субъектов хозяйствования за предоставление охранных услуг, которые в последующем были распределены между всеми участниками преступной группы.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет им меру пресечения.
Ранее сообщалось, что чиновника МОН задержали на взятке в 300 тысяч гривен.
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