У Львові затримали керівників комунального підприємства: систематично вимагали хабарі

Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

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Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

Правоохоронці викрили керівників одного з Львівських комунальних підприємств у систематичному вимаганні та одержанні хабарів у приватних охоронних компаній.

Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає RegioNews.

Під час слідства було встановлено, що директор одного з комунальних підприємств Львівської міської ради разом зі своїм заступником та двома керівниками відділів (мешканці Львова, Винників та Брюховичів віком від 27 до 39 років), зловживаючи службовим становищем, налагодили схему системного вимагання та одержання неправомірних вигод від суб’єктів підприємницької діяльності за надання охоронних послуг.

До своєї протиправної діяльності зловмисники залучили особовий склад підприємства, при цьому договірні відносини між КП і підприємцями не було оформлено належним чином, а оплата за надані послуги проводилася готівкою", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські задокументували факти одержання зловмисниками грошових коштів від семи різних суб’єктів господарювання за надання охоронних послуг, які в подальшому були розподілені між усіма учасниками злочинної групи.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України, незабаром суд обере їм запобіжний захід.

Раніше повідомлялось, що чиновника МОН затримали на хабарі в 300 тисяч гривень.