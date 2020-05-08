Для пострадавших от обрушения дома в Дрогобыче приобрели 29 квартир

Еще 30 владельцев, которые потеряли жилье, ожидают поступления средств

Обвал дома в Дрогобыче. Фото: DW

Еще 30 владельцев, которые потеряли жилье, ожидают поступления средств

59 семей потеряли жилье из-за обвала многоэтажки в Дрогобыче. Власти потратят более 40 млн гривен на покупку новых квартир, первых 29 уже закупают.

Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация, информирует RegioNews.

Для жителей рухнувшего дома на ул. М. Грушевского закупают первых 29 новых домов.

Сумма возмещения составила 16 тысяч гривен за каждый потерянный в результате обвала квадратный метр жилья. Жители имели возможность доплатить разницу суммы средств, если стоимость новоприобретенного жилья превышала предусмотренную для них предельную стоимость. Если же стоимость нового жилья была ниже, средства возвращают в госбюджет.

Новое жилье необходимо закупить еще для 30 владельцев квартир, которые потеряли его в результате обвала дома. Для этого ожидают второй транш средств.

Всего на закупку всех 59 квартир потратят 40 миллионов 721 тысяча 600 гривен.

9 апреля председатель Львовской ОГА Максим Козицкий подписал распоряжение о распределении средств из резервного фонда госбюджета на покупку жилья для людей, которые потеряли свои дома после обвала подъезда многоэтажки в Дрогобыче. Исполнительному комитету Дрогобычского городского совета направили 30 миллионов гривен. Поступления еще 10 ожидается в июне.

Напомним, 28 августа 2019 года около 3 часов ночи на улице Грушевского, 101, обрушился подъезд дома. В результате трагического происшествия погибло 8 человек. Причиной обвала дома в Дрогобыче стало разрушение средней несущей стены подвала.