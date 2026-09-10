14:30  10 сентября
Удары РФ по складам с продуктами: как вырастут цены
18:15  10 сентября
Запугали "тюрьмой для родителей": в Киеве мошенники выманили у 13-летней дочери военного более 2,5 млн грн
13:07  10 сентября
Мобилизовался и через 4 дня сбежал: на Львовщине военного приговорили к 5 годам
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2026, 19:30

Попытка обогащения на 5 миллионов: СБУ задержала чиновников Луганской ОВА

10 сентября 2026, 19:30
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ разоблачила схему бюджетных средств на государственных закупках. Задержали руководителя одного из департаментов ОВА и его заместителя

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновники пытались присвоить 5 миллионов гривен из бюджета. Для этого они организовывали победу аффилированных предприятий в тендерах. За это чиновники получали "откаты" в виде ежемесячных денежных траншей.

Деньги передавали через почтовые отправления. СБУ задержала главу департамента ОВА, его заместителя, а также их сообщника – владельца аффилированной компании. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ ОВА хищение средств Луганская область
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Ровно пассажиры троллейбуса избили кондуктора
10 сентября 2026, 20:15
Россияне третий день ударили по Днепру
10 сентября 2026, 19:50
Во Львовской области женщина испортила краской таблички в честь пропавших без вести военных
10 сентября 2026, 18:55
Удар по ТРЦ в центре Павлограда: четверо погибших, 60 раненых
10 сентября 2026, 18:40
На Львовщине разоблачили дельца, продававшего гуманитарку для ВСУ
10 сентября 2026, 18:35
В Днепропетровской области россияне атаковали тепловоз - СМИ
10 сентября 2026, 18:25
Удар РФ по Павлограду: количество погибших и пострадавших увеличилось
10 сентября 2026, 18:23
Запугали "тюрьмой для родителей": в Киеве мошенники выманили у 13-летней дочери военного более 2,5 млн грн
10 сентября 2026, 18:15
Атака на Павлоград: среди пострадавших – двое спасателей
10 сентября 2026, 17:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Все блоги »