Попытка обогащения на 5 миллионов: СБУ задержала чиновников Луганской ОВА

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СБУ разоблачила схему бюджетных средств на государственных закупках. Задержали руководителя одного из департаментов ОВА и его заместителя

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновники пытались присвоить 5 миллионов гривен из бюджета. Для этого они организовывали победу аффилированных предприятий в тендерах. За это чиновники получали "откаты" в виде ежемесячных денежных траншей.

Деньги передавали через почтовые отправления. СБУ задержала главу департамента ОВА, его заместителя, а также их сообщника – владельца аффилированной компании. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.