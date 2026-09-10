Спроба збагачення на 5 мільйонів: СБУ затримала топпосадовців Луганської ОВА

Фото: СБУ

СБУ викрила схему бюджетних коштів на державних закупівлях. Затримали керівника одного з департаментів ОВА та його заступника

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновники намагались привласнити 5 мільйонів гривень з бюджету. Для цього вони організовували перемогу афілійованих підприємств у тендерах. За це чиновники отримували "відкати" у вигляді щомісячних грошових траншів.

Гроші передавали через поштові відправлення. СБУ затримала очільника департаменту ОВА, його заступника, а також їхнього спільника – власника афілійованої компанії. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату.