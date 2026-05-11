У Луганську окупанти планують забрати 150 будівель у "держвласність"
У тимчасово окупованому Луганськ російські загарбники планують "націоналізувати" близько 150 об’єктів комерційної нерухомості
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.
За його словами, окупаційна адміністрація продовжує перевірку як житлових, так і нежитлових приміщень. Наразі виявлено близько 150 будівель, які вони вважають "безхазяйними".
Йдеться як про давно покинуті об’єкти, так і про нерухомість, де власники не з’являлися протягом кількох місяців або мають заборгованості за комунальні послуги.
Водночас загарбники імітують благоустрій через онлайн-голосування, Втім, віддати голоси за об'єкти, які окупаційна влада обіцяє почати відновлювати наступного року, в багатьох населених пунктах майже неможливо.
За даними ОВА, через це у таких "конкурсах" перевагу отримують міста, окуповані ще у 2014 році, зокрема Алчевськ, Ровеньки та Хрустальний.
Нагадаємо, очільник Кремля Путін підписав закон, який надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право вилучати житло українців, які виїхали з цих районів. Ці правила діятимуть до 2030 року.