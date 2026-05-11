09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
08:16  11 травня
Киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера
07:24  11 травня
На Сумщині колишній військовий кинув гранату біля кафе: п'ятеро постраждалих
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 08:46

У Луганську окупанти планують забрати 150 будівель у "держвласність"

11 травня 2026, 08:46
Читайте также на русском языке
Фото: Поліція Луганщини
Читайте также
на русском языке

У тимчасово окупованому Луганськ російські загарбники планують "націоналізувати" близько 150 об’єктів комерційної нерухомості

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.

За його словами, окупаційна адміністрація продовжує перевірку як житлових, так і нежитлових приміщень. Наразі виявлено близько 150 будівель, які вони вважають "безхазяйними".

Йдеться як про давно покинуті об’єкти, так і про нерухомість, де власники не з’являлися протягом кількох місяців або мають заборгованості за комунальні послуги.

Водночас загарбники імітують благоустрій через онлайн-голосування, Втім, віддати голоси за об'єкти, які окупаційна влада обіцяє почати відновлювати наступного року, в багатьох населених пунктах майже неможливо.

За даними ОВА, через це у таких "конкурсах" перевагу отримують міста, окуповані ще у 2014 році, зокрема Алчевськ, Ровеньки та Хрустальний.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін підписав закон, який надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право вилучати житло українців, які виїхали з цих районів. Ці правила діятимуть до 2030 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луганська область війна окупанти окуповані території націоналізація Нерухомість
Окупанти просунулись на двох напрямках фронту - DeepState
09 травня 2026, 11:55
"Азов" показав удари по техніці РФ у Маріуполі: місто "патрулюють" дрони
08 травня 2026, 13:47
Росіяни просунулися на Донеччині та Дніпропетровщині – DeepState
08 травня 2026, 07:30
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
11 травня 2026, 11:41
На Сумщині 15-річний мотоцикліст збив 79-річну велосипедистку
11 травня 2026, 11:33
Кіл-зона для РФ: як дрони ЗСУ беруть під контроль логістику ворога
11 травня 2026, 11:25
Армія РФ просунулася на Донеччині, – DeepState
11 травня 2026, 11:13
Завербували через TikTok: в Одесі майстер із ремонту техніки коригував удари по ППО
11 травня 2026, 10:57
Хантавірус в Україні: в ЦГЗ пояснили, як уникнути зараження
11 травня 2026, 10:52
На Львівщині 17-річний мотоцикліст злетів у річку
11 травня 2026, 10:45
Через обстріли пʼять областей частково залишаються без світла – Міненерго
11 травня 2026, 10:28
Схема на 50 млн грн: у Запорізькому виші масово оформлювали "аспірантів"
11 травня 2026, 10:12
Бійка зі стріляниною на Подолі в Києві: двоє учасників конфлікту отримали підозри
11 травня 2026, 09:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »