У Луганську окупанти планують забрати 150 будівель у "держвласність"

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.

За його словами, окупаційна адміністрація продовжує перевірку як житлових, так і нежитлових приміщень. Наразі виявлено близько 150 будівель, які вони вважають "безхазяйними".

Йдеться як про давно покинуті об’єкти, так і про нерухомість, де власники не з’являлися протягом кількох місяців або мають заборгованості за комунальні послуги.

Водночас загарбники імітують благоустрій через онлайн-голосування, Втім, віддати голоси за об'єкти, які окупаційна влада обіцяє почати відновлювати наступного року, в багатьох населених пунктах майже неможливо.

За даними ОВА, через це у таких "конкурсах" перевагу отримують міста, окуповані ще у 2014 році, зокрема Алчевськ, Ровеньки та Хрустальний.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін підписав закон, який надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право вилучати житло українців, які виїхали з цих районів. Ці правила діятимуть до 2030 року.