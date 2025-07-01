В школах оккупированной Луганщины с 1 сентября откроют 95 казацких классов

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По данным Луганской областной государственной администрации, оккупационные власти продолжают готовить детей на временно оккупированной территории до войны

Об этом Луганская ОГА пишет на своей странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

Отмечается, что с 1 сентября в школах так называемой ЛНР откроются 95 казацких классов, что составляет 36% от общего количества.

"Это – самый большой процент среди всех профилей. К примеру, классов с инженерным уклоном планируют набрать только 20, с медицинским – 11, агротехнологическим – около 20. Мирные специальности россиянам не нужны", – говорят в ОГА.

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.