У школах окупованої Луганщини з 1 вересня відкриють 95 козацьких класів

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За даними Луганської обласної державної адміністрації, окупаційна влада продовжує готувати дітей на тимчасово окупованій території до війни

Про це Луганська ОДА пише на своїй сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.

Зазначається, що з 1 вересня у школах так званої "ЛНР" відкриються 95 козацьких класів, що становить 36% від загальної кількості.

"Це – найбільший відсоток серед усіх профілів. До прикладу, класів з інженерним ухилом планують набрати лише 20, з медичним – 11, агротехнологічним – близько 20. Мирні спеціальності росіянам не потрібні", – кажуть в ОДА.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн.