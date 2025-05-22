Оккупанты на Луганщине хотят закрыть более 100 школ из-за нехватки детей
На временно оккупированной территории Луганской области так называемая "власть" планирует закрыть более 100 школ из-за нехватки детей
Об этом сообщил начальник Луганской ОВ Алексей Харченко, передает RegioNews .
"В так называемой "ЛНР" в этом году закроют более 100 школ. Основная причина – отсутствие детей. Параллельно с многочисленными заявлениями о якобы возвращении людей на захваченные территории оккупационные власти сообщают о пустых школах во многих городах и селах. По словам захватчиков, родительское сообщество поддержало ликвидацию образовательных учреждений".
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной Луганской области россияне начали готовить новое поколение пропагандистов .
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