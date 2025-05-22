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На тимчасово окупованій території Луганської області так звана "влада" планує закрити понад 100 шкіл через брак дітей

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.

"У так званій "ЛНР" цього року закриють понад 100 шкіл. Основна причина – відсутність дітей. Паралельно із численними заявами про нібито повернення людей на захоплені території окупаційна влада повідомляє про порожні школи у багатьох містах і селах. За словами загарбників, батьківська спільнота підтримала ліквідацію освітніх закладів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій Луганщині росіяни почали готувати нове покоління пропагандистів.