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16 мая 2025, 22:44

В Луганске российские захватчики приговорили пленного австралийца к 13 годам заключения

16 мая 2025, 22:44
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фото: НВ
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Во временно оккупированном Луганске так называемый "Верховный суд ЛНР" приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего против РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НВ.

Как отмечается, мужчину осудили по делу о "наемничестве". По версии следствия, в феврале 2024 года Дженкинс прибыл из Мельбурна в Украину с целью участия в боевых действиях.

Впоследствии он подписал контракт с Минобороны Украины, после чего участвовал в боевых действиях

В конце 2024 стало известно, что австралиец Оскар Дженкинс попал в плен к россиянам.

Напомним, в Луганской области кафиры не платят зарплаты коммунальщикам.

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