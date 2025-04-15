В Луганской области оккупанты не платят зарплаты коммунальщикам
На временно захваченной Луганщине российские оккупанты задерживают зарплаты коммунальщикам
Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает RegioNews.
"Факты задержки заработной платы на основанных оккупантами коммунальных предприятиях в городах так называемой "ЛНР" становятся тенденцией. Особенно это касается территорий, захваченных в 2022 году", – говорится в сообщении.
По словам чиновника, вместо обещанных восстановления и повышения качества жизни захватчики предлагают рабочие места с минимальным окладом. Однако эту зарплату еще нужно получить, потому что деньги постоянно где-то исчезают.
Среди последних примеров – более 3 миллионов рублей задолженности перед рабочими водоканала в Сватово. Деньги ждут еще с прошлого года, добавил глава ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске россияне испытывают на детях вакцину неизвестного происхождения.