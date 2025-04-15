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15 апреля 2025, 03:14

В Луганской области оккупанты не платят зарплаты коммунальщикам

15 апреля 2025, 03:14
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На временно захваченной Луганщине российские оккупанты задерживают зарплаты коммунальщикам

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает RegioNews.

"Факты задержки заработной платы на основанных оккупантами коммунальных предприятиях в городах так называемой "ЛНР" становятся тенденцией. Особенно это касается территорий, захваченных в 2022 году", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, вместо обещанных восстановления и повышения качества жизни захватчики предлагают рабочие места с минимальным окладом. Однако эту зарплату еще нужно получить, потому что деньги постоянно где-то исчезают.

Среди последних примеров – более 3 миллионов рублей задолженности перед рабочими водоканала в Сватово. Деньги ждут еще с прошлого года, добавил глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске россияне испытывают на детях вакцину неизвестного происхождения.

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Луганская область оккупанты оккупация зарплаты коммунальщики
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