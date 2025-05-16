В Луганську російські загарбники засудили полоненого австралійця до 13 років ув'язнення
У тимчасово окупованому Луганську так званий "Верховний суд ЛНР" засудив до 13 років колонії суворого режиму громадянина Австралії Оскара Дженкінса, який воював проти РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НВ.
Як зазначається, чоловіка засудили у справі про "найманство". За версією слідства, у лютому 2024 року Дженкінс прибув із Мельбурна в Україну з метою участі у бойових діях.
Згодом він підписав контракт із Міноборони України, після чого брав участь у бойових діях
Наприкінці 2024 року стало відомо, що австралієць Оскар Дженкінс потрапив у полон до росіян.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти не платять зарплати комунальникам.
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