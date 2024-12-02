иллюстративное фото: из открытых источников

На оккупированных территориях Луганской области командиры российского танкового полка заставляют принудительно мобилизованных отдавать половину выплачиваемых им денег

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает RegioNews.

Он отметил, что россияне все чаще демонстрируют пренебрежение мобилизованными на оккупированной Луганщине. Они становятся основной силой для участия в так называемых "мясных штурмах".

"В 13-м танковом полку ВС РФ командование требовало от военных из "ЛНР" по меньшей мере 50% от выплат", – добавил Лысогор.

Также он отметил, что тех, кто отказывается выполнять эти требования, наказывают, отправляя на "подвал" в населенном пункте Зайцево.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне "национализируют" земли украинцев на временно оккупированной Луганской области. Оккупанты уже объявили 300 гектаров "бесхозяйственными".