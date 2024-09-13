В Луганской области Силы обороны поразили бронетехнику и уничтожили полевые склады БК россиян
Пограничники бригады «Месть» продолжают эффективно уничтожать вражескую технику и российскую пехоту в Луганской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Бойцы подразделения Феникс отчитались о результатах несколькосуточной работы в Луганской области.
"Повреждены танк, боевая машина пехоты, боевая машина десанта, многоцелевой транспортер легкий бронированный, грузовики, уничтожены полевые склады боекомплекта и вражеская пехота", — говорится в сообщении.
Напомним, воины пограничной бригады "Месть" взорвали четыре склада боекомплекта и три автомобиля российских оккупантов вблизи Кременной в Луганской области.
Ранее на Харьковском направлении ночные бомберы пограничников уничтожили инженерную технику и броневик россиян, вывели из строя танк и ударили по позициям захватчиков.