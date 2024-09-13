фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 сентября российская армия атаковала Украину 26 ударными БПЛА Shahed

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает RegioNews.

Атаку россияне совершали из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

В результате силы ПВО сбили 24 вражеских ударных БПЛА в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

По состоянию на 9:00 отмечалось, что один вражеский дрон еще оставался в воздушном пространстве, боевая работа продолжалась.

Напомним, в Одессе и районе из-за падения обломков БПЛА были повреждены гаражи, дома и автомобили. Пострадал один человек.