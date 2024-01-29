​​Россияне создают "строительные отряды" для отправки на оккупированные территории, – ЦНС

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Россияне запланировали набор студентов в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ для формирования "строительных отрядов" и отправки их во временно оккупированные регионы Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует RegioNews.

"За вербовку отвечает так называемое движение "Народный фронт". Кремль планирует использовать указанные отряды в качестве разнорабочих для разбора завалов, развозки "гуманитарных" наборов, а также строительства укреплений."

Объявления о наборе для работы в оккупированных регионах распространяются в российские вузы под эгидой отправки в "добровольческий центр". Однако у университетов количественный план, который должны выполнить", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что российские власти не предоставляют юридическую защиту своим гастролерам и они лишены в будущем социальных льгот.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне создают на оккупированных территориях "отряды Путина" из пенсионеров: они будут общаться со СМИ и будут агитировать на выборах.