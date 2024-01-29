Оккупационные власти Луганщины начали сдавать шахты в аренду россиянам

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Во временно оккупированной Луганской области захватчики сдали в аренду имущество шахты "Белореченская", горно-обогатительной фабрики, а также производственного подразделения "Краснодонское грузово-транспортное управление"

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает RegioNews.

Отмечается, что до января 2028 права на владение или пользование имущественными комплексами предприятий угольной отрасли, которые находятся в государственной собственности "ЛНР", оккупационные власти могут передавать россиянам без проведения торгов. Соответствующее решение оккупанты приняли еще в декабре 2023 года.

"Итак, распределение началось. На прошлой неделе подписан первый договор на аренду угольных шахт и оборудования. Речь идет об аренде имущества шахты "Белореченская", горно-обогатительной фабрики, а также производственного подразделения "Краснодонское грузово-транспортное управление", – рассказал Лысогор.

Он добавил, что это достаточно развитый шахтный комплекс, не требующий значительных инвестиций, как, к примеру, многие другие оккупированные в 2014 году шахты.

"Выбор ясен. Тем более на приобретение денег тратить не нужно было", – подчеркнул Лысогор.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная администрация не выплачивает зарплаты шахтерам на временно захваченных территориях. Дефицит кадров растет.