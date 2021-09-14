На Луганщине вандалы повредили могилы и похитили ограждения

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В пгт. Меловое Луганской области двое мужчин повредили могилы и похитили металлические заборы, а также и трубы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастны 38-летний местный житель и 40-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражи чужого имущества.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего" продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.