На Луганщине вандалы повредили могилы и похитили ограждения
В пгт. Меловое Луганской области двое мужчин повредили могилы и похитили металлические заборы, а также и трубы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.
Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастны 38-летний местный житель и 40-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражи чужого имущества.
В рамках открытого уголовного производства по ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего" продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика