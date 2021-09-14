На Луганщині вандали пошкодили могили та викрали огорожі
У смт. Мілове Луганської області двоє чоловіків пошкодили могили та викрали металеві огорожі й труби
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Луганської області.
Поліцейські встановили, що до скоєння даного злочину причетні 38-річний місцевий мешканець та 40-річний чоловік, який раніше вже був судимий за крадіжки чужого майна.
В рамках відкритого кримінального провадження за ст. 297 КК України "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого" триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі.
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