На Донбассе один украинский военный получил ранения
Как сообщили RegioNews в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов, а именно: дважды неподалеку населенного пункта Пески, рядом с Лебединским, неподалеку Красногоровки, вблизи н.п. Славное.
Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: рядом с Новотошкивским и неподалеку н.п. Хутор Свободный.
"Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения. С началом этих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи н.п. Березовый – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 15 марта в результате обстрелов получили ранения четверо украинских военных.
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