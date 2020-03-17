На Донбассе один украинский военный получил ранения

В понедельник, 16 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В понедельник, 16 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Как сообщили RegioNews в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов, а именно: дважды неподалеку населенного пункта Пески, рядом с Лебединским, неподалеку Красногоровки, вблизи н.п. Славное. Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: рядом с Новотошкивским и неподалеку н.п. Хутор Свободный. "Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения. С началом этих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции", - говорится в сообщении. Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи н.п. Березовый – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь нет. Напомним, 15 марта в результате обстрелов получили ранения четверо украинских военных.

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