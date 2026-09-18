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18 сентября 2026, 08:59

Рада не смогла лишить Потапа звания заслуженного артиста: не хватило голосов

18 сентября 2026, 08:59
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада не поддержала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о лишении рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, звания "Заслуженный артист Украины"

Об этом сообщает RegioNews.

Голосование состоялось 17 сентября.

За направление обращения проголосовали 198 народных депутатов. Этого количества голосов не хватило для принятия решения.

Ранее на сайте президента зарегистрировали петицию с призывом лишить Потапенко почетного звания. По состоянию на 3 сентября она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Как известно, звание "Заслуженный артист Украины" Потапенко получил в 2020 году. Соответствующий указ Зеленский подписал 27 июня по случаю Дня Конституции.

Напомним, в августе 2026 года Потап и Настя Каменских опубликовали видео, в котором с иронией высказались об использовании русского языка и свободы. После критики Каменских пояснила, что продолжает общаться на русском, поскольку говорит на нем с детства.

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