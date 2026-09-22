Акторка Міла Сивацька стала мамою

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Акторка опублікувала фото, де можна побачити її новороджену доньку. Також тут можна помітити фотографію Міли Сивацької, яка тримає на рукаї немовля. Ім'я дитини артистка поки що не розкрила.

Відомо, що пологи відбулись у Барселоні. Слід зазначити, що артистка раніше казала, що її чоловік виїхав за кордон законно, і мав таке право ще від початку повномасштабного вторгнення.

Довідка. Міла Сивацька - українська акторка театру та кіно. Багатьом глядачам вона може бути знайома також за дитячим "Голосом країни". Крім творчості, артистка займається бізнесом: в Україні вона має магазин косметики та клініку.