На Хмельнитчине мать довела ребенка до реанимации - как это произошло

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В Хмельницкой области судили 50-летнюю женщину. Она отказывалась обращаться к врачам, когда ее дочь сильно заболела

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

15-летняя девочка говорила матери, что ей плохо. Однако женщина не обращалась к врачам и решила лечить ребенка самостоятельно. В результате девушка оказалась в реанимации с тяжелым сепсисом. Это могло привести к нарушению работы внутренних органов, а также обнаружили многочисленные некротические раны.

Мать на суде признала вину. Суд назначил матери наказание в размере двух лет ограничения свободы с испытательным сроком на один год.

Сейчас состояние девушки улучшилось, однако она продолжает лечение. Она заявила, что хочет и дальше проживать с матерью.

Напомним, на днях в городе Валки Харьковской области чрезвычайники спасли 4-летнего упавшего в дворовый колодец мальчика. Ребенка достали из колодца и передали медикам. Мальчика с переохлаждением и ушибами госпитализировали в местную больницу.