Российский FPV-дрон атаковал рейсовый автобус под Сумами

Фото: Сумская МВА

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает RegioNews .

На момент атаки транспортное средство находилось у остановки в одном из старостатов Сумской общины.

Вражеский беспилотник влетел в антидроновый коридор, сдетонировал, но непосредственно в автобус не попал.

"Обломками автобус получил повреждения. Но главное - люди не пострадали", - отметил глава МВА.

Кривошеенко подчеркнул, что это еще один из многих случаев, когда антидроновые сетки помогают минимизировать последствия вражеских атак и защитить людей.

Установление иных последствий продолжается.

Напомним, что на протяжении 24 июля 2026 года российская армия производила обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометного оружия и дронов разных типов.