Российский FPV-дрон атаковал рейсовый автобус под Сумами
Российские оккупанты 24 июля атаковали FPV-дроном рейсовый автобус "Сумы - Стецьковка"
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает RegioNews .
На момент атаки транспортное средство находилось у остановки в одном из старостатов Сумской общины.
Вражеский беспилотник влетел в антидроновый коридор, сдетонировал, но непосредственно в автобус не попал.
"Обломками автобус получил повреждения. Но главное - люди не пострадали", - отметил глава МВА.
Кривошеенко подчеркнул, что это еще один из многих случаев, когда антидроновые сетки помогают минимизировать последствия вражеских атак и защитить людей.
Установление иных последствий продолжается.
Напомним, что на протяжении 24 июля 2026 года российская армия производила обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометного оружия и дронов разных типов.