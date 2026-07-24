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24 июля 2026, 22:40

В Запорожье раненого спасателя эвакуировали прямо из-под обстрела

24 июля 2026, 22:40
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Фото из открытых источников
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Такая эвакуация произошла в прифронтовом поселке Камышеваха Запорожского района. Спасатель получил ранения в результате обстрела

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказал глава областной ОВА Иван Федоров , спасатель получил ранения в результате атаки российского дрона. Поэтому его пришлось эвакуировать. Вывозили раненого мужчину в крайне опасных условиях – по дороге эвакуационную группу накрывали рои вражеских дронов.

Напомним, ранее в Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота .

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