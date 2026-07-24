Бензин в Украине стремительно дорожает: какие ценники на АЗС
На фоне ситуации на Ближнем Востоке в Украине стремительно дорожает топливо. Стало известно, как изменились цены по состоянию на 24 июля
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 24 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 83,73 гривны за литр (+0,86 гривны);
- бензин А-95 – 80,08 гривны за литр (+1,05 гривны);
- бензин А-92 – 77,21 гривны за литр (+1,84 гривны);
- дизтопливо – 85,23 гривны за литр (+2,23 гривны);
- автогаз – 41,27 гривны за литр (+0,27 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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