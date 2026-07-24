Около 30 вражеских ударов по Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, возникли пожары
Российские оккупанты в течение дня почти 30 раз атаковали три района Днепропетровской области, в результате чего два человека получили ранения
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
Для атак россияне применили беспилотники и артиллерию.
Вражеские удары потерпел, в частности, Никопольский район. Захватчики целили по городу Никополь, Красногригорьевской, Марганецкой и Покровской общинах. В результате атак в районе изуродованы многоквартирный дом и частные дома, административное здание и автомобили.
"Пострадали два человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 65-летнюю женщину", - проинформировал Ганжа.
Также под вражескими ударами оказались Глееватская, Зеленодольская и Девладовская общины Криворожского района. В результате атак там повреждена инфраструктура.
Атакован был и Павлоград. Из-за удара русской армии в городе возник пожар.
Напомним, что российские окупанты 24 июля атаковали FPV-дроном рейсовый автобус "Сумы - Стецьковка".