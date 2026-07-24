22:33  24 июля
Российский FPV-дрон атаковал рейсовый автобус под Сумами
20:59  24 июля
Стрельба и пожар в Ужгороде: в Шахтинском лесу заблокировали вооруженного злоумышленника
20:55  24 июля
В Киевской области мужчина погиб под колесами поезда
UA | RU
UA | RU
24 июля 2026, 22:55

Около 30 вражеских ударов по Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, возникли пожары

24 июля 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты в течение дня почти 30 раз атаковали три района Днепропетровской области, в результате чего два человека получили ранения

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак россияне применили беспилотники и артиллерию.

Вражеские удары потерпел, в частности, Никопольский район. Захватчики целили по городу Никополь, Красногригорьевской, Марганецкой и Покровской общинах. В результате атак в районе изуродованы многоквартирный дом и частные дома, административное здание и автомобили.

"Пострадали два человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 65-летнюю женщину", - проинформировал Ганжа.

Также под вражескими ударами оказались Глееватская, Зеленодольская и Девладовская общины Криворожского района. В результате атак там повреждена инфраструктура.

Атакован был и Павлоград. Из-за удара русской армии в городе возник пожар.

Напомним, что российские окупанты 24 июля атаковали FPV-дроном рейсовый автобус "Сумы - Стецьковка".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область инфраструктура нападение пожар
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Бензин в Украине стремительно дорожает: какие ценники на АЗС
24 июля 2026, 23:55
На Буковине аферисты испугали пенсионерку и выманили у нее все деньги
24 июля 2026, 23:30
На Хмельнитчине мать довела ребенка до реанимации - как это произошло
24 июля 2026, 23:15
В Запорожье раненого спасателя эвакуировали прямо из-под обстрела
24 июля 2026, 22:40
Российский FPV-дрон атаковал рейсовый автобус под Сумами
24 июля 2026, 22:33
Пьяное ДТП в Днепре: женщина на Hyundai протаранила машину и сбила пешехода
24 июля 2026, 21:59
Помогал оккупантам уничтожать украинскую связь: заочно наказали скандального пропагандиста
24 июля 2026, 21:30
Россияне приготовили ракеты: атака может быть уже сегодня.
24 июля 2026, 21:20
Стрельба и пожар в Ужгороде: в Шахтинском лесу заблокировали вооруженного злоумышленника
24 июля 2026, 20:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »