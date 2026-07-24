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24 июля 2026, 21:59

Пьяное ДТП в Днепре: женщина на Hyundai протаранила машину и сбила пешехода

24 июля 2026, 21:59
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В Днепре следователи сообщили о подозрении женщине, которая, по данным правоохранителей, в состоянии алкогольного опьянения повлекла за собой дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии тяжелые травмы получил 59-летний пешеход

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В результате аварии 59-летний пешеход получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 июля около 21:00 в Самарском районе Днепра.

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Hyundai Getz, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушила правила дорожного движения, столкнулась с автомобилем Daewoo Lanos, после чего совершила наезд на пешеходов.

В результате аварии один из пешеходов получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту следователи Днепровского районного управления полиции №2 сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что патрульные задокументировали дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, которое произошло на улице Заводской в Хмельницке.

Во время проверки у женщины обнаружили 3,45 промилле алкоголя в крови — почти в 17 раз больше допустимой нормы.

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