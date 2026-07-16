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16 июля 2026, 22:57

Президент сменил руководителя КМВА: Тимур Ткаченко покидает должность

16 июля 2026, 22:57
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Фото: Тимур Ткаченко /телеграмм
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Президент Владимир Зеленский 16 июля уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации

Соответствующий указ №615/2026 обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews .

В документе отмечается: "Согласно статье 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" уволить Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации".

Кроме того, Владимир Зеленский уволил Николая Калашника с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил временного исполняющего обязанности.

Соответствующий указ №613/2026 от 16 июля опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Калашника Николая Владимировича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Согласно указу №616/2026 , Президент временно возложил исполнение обязанностей главы Киевской ОГА на Руслана Олейника.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение министров нового правительства премьер-министра Сергея Корецкого.

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