Президент сменил руководителя КМВА: Тимур Ткаченко покидает должность
Президент Владимир Зеленский 16 июля уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации
Соответствующий указ №615/2026 обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews .
В документе отмечается: "Согласно статье 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" уволить Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации".
Кроме того, Владимир Зеленский уволил Николая Калашника с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил временного исполняющего обязанности.
Соответствующий указ №613/2026 от 16 июля опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Калашника Николая Владимировича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Согласно указу №616/2026 , Президент временно возложил исполнение обязанностей главы Киевской ОГА на Руслана Олейника.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение министров нового правительства премьер-министра Сергея Корецкого.