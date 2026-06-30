Стеля повністю обвалилась: продюсерка Олена Мозгова показала свою квартиру після обстрілів
Продюсерка Олена Мозгова показала, як після обстрілу виглядає її квартира. Виявилось, що стелі в помешкані практично більше немає
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Олени Мозговою, її квартира постраждала через вибухову хвилю від російських обстрілів. Будинок "розгерметизувався", через що вода почала просочуватись. Зрештою стеля просто обвалилась.
"Після безкінечних струсів, наш будинок трохи розгерметизувався, вода пішла не туди і в нас обвалилась стеля", - каже продюсерка.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, також у червні 2025 року квартира, де Олена Тополя та її колишній чоловік Тарас Тополя жили з дітьми, була пошкоджена після обстрілу. Тепер артистка розповіла, чи отримала вона допомогу від держави.
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