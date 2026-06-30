21:57  29 червня
Росіяни атакували прикордоння Сумщини дронами: семеро постраждалих
20:56  29 червня
Обстріли Херсонщини: 9 постраждалих, ворог цілить по дітях та рятувальниках
18:55  29 червня
У Львові блисквка влучила в дитину
UA | RU
UA | RU
30 червня 2026, 00:35

Тепер чоловік і дружина: Даша Квіткова показала фото з весілля з Володимиром Бражко

30 червня 2026, 00:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська блогерка Даша Квіткова та футболіт Володимир Бражко одружились. Вони показали, як пройшло святкування

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На кадрах з весілля можна побачити, що свідком, який виносив каблучки, став 4-річний син Даші Квіткової. Слід зазначити, що у новоспеченого вітчима сина Квіткової та Нікіти Добриніна прекрасні стосунки з Левчиком.

Даша Квіткова виходила заміж у двох сукнях: ддя церемонії обміну обітницями вона обрала приталену класичну довгу весільну сукню від українського бренду Milla Nova.

Також на весіллі були зіркові гості. Зокрема, співзасновниця та креативний директор cher17.ua Таня Парфільєва, дизайнерка Світлана Готочкіна, фешн-блогерка Аліна Френдій, підприємець і телепродюсер Євген Таллер. Це ті, які на даний момент засвітили фото з весілля.

Нагадаємо, що чутки про їхні стосунки з'явились ще в травні, хоча пара нічого не підтверджувала. В соціальній мережі Даша Квіткова опублікувала фотографію, де можна було побачити лише руку футболіста. Проте прихильники вже тоді впізнали його за татуюваннями. Уже згодом спортсмен на день народження Квіткової вперше підтвердив їхні стосунки публічно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
В Україні помер відомий режисер
27 червня 2026, 00:55
Акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж: фото пропозиції
27 червня 2026, 00:35
Співачка Міка Ньютон розповіла, як їй діагностували рак
26 червня 2026, 01:55
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Стеля повністю обвалилась: продюсерка Олена Мозгова показала свою квартиру після обстрілів
30 червня 2026, 01:35
В Україні подорожчав "борщовий набір": які овочі стали дешевшими, а які дорожчими
29 червня 2026, 23:30
Негода у Києві: через падіння дерев ускладнено рух на низці вулиць
29 червня 2026, 22:55
Пастка, яку Путін створив сам собі
29 червня 2026, 22:53
Масований терор Дніпропетровщини: 6 загиблих, 35 поранених та десятки зруйнованих об'єктів
29 червня 2026, 22:38
Дизель ще більше рухнув у ціні: які цінники на українських АЗС
29 червня 2026, 22:30
Росіяни атакували прикордоння Сумщини дронами: семеро постраждалих
29 червня 2026, 21:57
Майже 2 проміле: у Подільському районі нетверезий водій "влетів" у бордюр
29 червня 2026, 21:20
Обстріли Херсонщини: 9 постраждалих, ворог цілить по дітях та рятувальниках
29 червня 2026, 20:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »