Тепер чоловік і дружина: Даша Квіткова показала фото з весілля з Володимиром Бражко

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На кадрах з весілля можна побачити, що свідком, який виносив каблучки, став 4-річний син Даші Квіткової. Слід зазначити, що у новоспеченого вітчима сина Квіткової та Нікіти Добриніна прекрасні стосунки з Левчиком.

Даша Квіткова виходила заміж у двох сукнях: ддя церемонії обміну обітницями вона обрала приталену класичну довгу весільну сукню від українського бренду Milla Nova.

Також на весіллі були зіркові гості. Зокрема, співзасновниця та креативний директор cher17.ua Таня Парфільєва, дизайнерка Світлана Готочкіна, фешн-блогерка Аліна Френдій, підприємець і телепродюсер Євген Таллер. Це ті, які на даний момент засвітили фото з весілля.

Нагадаємо, що чутки про їхні стосунки з'явились ще в травні, хоча пара нічого не підтверджувала. В соціальній мережі Даша Квіткова опублікувала фотографію, де можна було побачити лише руку футболіста. Проте прихильники вже тоді впізнали його за татуюваннями. Уже згодом спортсмен на день народження Квіткової вперше підтвердив їхні стосунки публічно.