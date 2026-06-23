Жена повара Егена Клопотенко после свадьбы побрила его налысо

Фото из открытых источников

Евгений Клопотенко недавно отпраздновал свадьбу. Теперь его жена внезапно побрила ему голову

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

В социальной сети Евгений Клопотенко показал неожиданные кадры с новой женой. Екатерина брила ему голову электробритвой.

Оказалось, что причиной смены прически стала карточная игра: Екатерина выиграла и потому получила право "изменить его имидж". Однако как можно увидеть на фото, Екатерина все же оставила кулинару немного волос. Клопотенко шутит, что это так на нее повлияло на свадьбу.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская устроили свадьбу в украинском стиле. В сети появились фото с празднования.