Дружина кухаря Єгена Клопотенка після весілля поголила його налисо

Фото з відкритих джерел

Євген Клопотенко нещодавно відсвяткував весілля. Тепер його дружина раптово поголила йому голову

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

У соціальній мережі Євген Клопотенко показав неочікувані кадри з новоспеченою дружиною. Катерина голила йому голову електробритвою.

Виявилось, що причиною зміни зачіски стала карткова гра: Катерина виграла і тому отримала право "змінити його імідж". Проте як можна побачити на фото, Катерина все ж залишила кулінару трохи волосся. Клопотенко жартує, що це так на неї вплинуло весілля.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська влаштували весілля в українському стилі. У мережі з'явились фото зі святкування.