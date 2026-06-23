Дружина кухаря Єгена Клопотенка після весілля поголила його налисо
Євген Клопотенко нещодавно відсвяткував весілля. Тепер його дружина раптово поголила йому голову
Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.
У соціальній мережі Євген Клопотенко показав неочікувані кадри з новоспеченою дружиною. Катерина голила йому голову електробритвою.
Виявилось, що причиною зміни зачіски стала карткова гра: Катерина виграла і тому отримала право "змінити його імідж". Проте як можна побачити на фото, Катерина все ж залишила кулінару трохи волосся. Клопотенко жартує, що це так на неї вплинуло весілля.
Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська влаштували весілля в українському стилі. У мережі з'явились фото зі святкування.
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