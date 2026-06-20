Український актор шокував сумою, яку заробляють артисти театрів

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Син народної артистки Наталії Сумської здивував зарплатою, яку він отримує в театрі. В'ячеслав Хостікоєв розповів, яка є ставка в артистів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

В'ячеслав Хостікоєв працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. За його словами, він отримує на місяць 20 тисяч гривень.

"Зарплата у театрі 20 тисяч гривень. Зараз деякі театри працюють у половину своєї ставки. Наша дирекція зробила нам дуже класну можливість волонтерити, і через те, що наш театр є національним державним, це дало нам можливість вибити, щоб у нас не прибирали ставку нашу, бо вона й так невелика", - говорить актор.

При цьому він пояснив, що деякі актори можуть заробляти більше. Однак це вже залежить від медійності.

"У нас є поняття "зірковий гонорар". Це коли актор, який зараз медійний, він просить інший гонорар за роботу. Тобто не звичайний наш, а більший", - пояснив В'ячеслав.

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