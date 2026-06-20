21:05  19 червня
У Хмельницькому жінка кинула дитині гантелю в голову
19:40  19 червня
Понад 102 млн грн повернули до бюджету: прокуратура викрила оборудку на дорожніх роботах
18:56  19 червня
Влетів у ТЦ, будучи позбавленим прав: у Києві п’яний водій влаштував серйозну ДТП
UA | RU
UA | RU
20 червня 2026, 01:35

Український актор шокував сумою, яку заробляють артисти театрів

20 червня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Син народної артистки Наталії Сумської здивував зарплатою, яку він отримує в театрі. В'ячеслав Хостікоєв розповів, яка є ставка в артистів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

В'ячеслав Хостікоєв працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. За його словами, він отримує на місяць 20 тисяч гривень.

"Зарплата у театрі 20 тисяч гривень. Зараз деякі театри працюють у половину своєї ставки. Наша дирекція зробила нам дуже класну можливість волонтерити, і через те, що наш театр є національним державним, це дало нам можливість вибити, щоб у нас не прибирали ставку нашу, бо вона й так невелика", - говорить актор.

При цьому він пояснив, що деякі актори можуть заробляти більше. Однак це вже залежить від медійності.

"У нас є поняття "зірковий гонорар". Це коли актор, який зараз медійний, він просить інший гонорар за роботу. Тобто не звичайний наш, а більший", - пояснив В'ячеслав.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) зізналась, що її основний заробіток - це музика. Вона розповіла, як витрачає гроші під час війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співачка Наталія Валевська зізналась, скільки на чому заробляє під час війни
19 червня 2026, 01:55
Вулицю по сусідству з будинком Наталії Могилевської знищила російська ракета
19 червня 2026, 01:35
"Холостяк" Олександр Терен зізнався, яку пенсію він отримує як ветеран війни
19 червня 2026, 00:50
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Ведучий Олександр Педан закінчив університет в один день із донькою
20 червня 2026, 00:55
Ведуча Леся Нікітюк показала першу фотосесію її маленького сина
20 червня 2026, 00:35
Ціни на пальне знову рухнули: які цінники на українських АЗС
19 червня 2026, 23:55
Незнайомець чіпав за груди в потязі: в Києві шукають чоловіка, який домагався до пасажирки
19 червня 2026, 23:40
У Києві поліцейський вимагав 2 тисячі доларів за те, щоб відмовитись від електронного браслета
19 червня 2026, 23:15
У Харкові ворожий БпЛА влучив у цивільне авто, є жертви
19 червня 2026, 22:58
У Харкові відправили до СІЗО іноземку, яка зберігала пів кілограма психотропів
19 червня 2026, 22:24
На Київщині собаки вбили пенсіонерку
19 червня 2026, 22:20
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" росіянам дані про ЗСУ
19 червня 2026, 22:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »