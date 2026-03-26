"Единственный поддерживаю его выбор": Сергей Притула признался, что его сын хочет делать для войска

Как рассказал волонтер, его старший сын Дмитрий стал студентом КПИ. Однако, кроме образования, он также задумался о военном направлении.

"Захочет ли он дальше совмещать это с выбором в милитарном направлении? У него есть подобное желание. Не извлекайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. В конце концов, это его собственное решение", - говорит Сергей Притула.

Кроме того, Дмитрий активно помогает отцу: парень работает в благотворительном фонде Сергея, где полностью использует свои технические знания.

"У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже понимает работать с паяльником, знает, что и куда припаять, как прошить и т.п. Его драйвило осознание того, что благодаря его работе какой-нибудь пилот будет в безопасности. Поскольку он как оператор дрона будет анонимизирован - враг не будет знать, откуда он запускает дрон", - рассказал Сергей Притула.

Напомним, в начале августа прошлого года Сергей Притула снова стал отцом. У него родился сын. Мальчика назвали Марком. Для семьи это уже третий ребенок — супруги воспитывают дочерей Соломию и Стефанию. От предыдущего брака с Юлией Андрийчук – у шоумена есть сын Дмитрий. В этом году парень окончил школу с отличием.