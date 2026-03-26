26 марта 2026, 00:35

"Единственный поддерживаю его выбор": Сергей Притула признался, что его сын хочет делать для войска

Фото: из открытых источников
Сергей Притула рассказал, какой университет избрал его старший сын. Оказалось, что парень уже помогает фонду отца

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как рассказал волонтер, его старший сын Дмитрий стал студентом КПИ. Однако, кроме образования, он также задумался о военном направлении.

"Захочет ли он дальше совмещать это с выбором в милитарном направлении? У него есть подобное желание. Не извлекайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. В конце концов, это его собственное решение", - говорит Сергей Притула.

Кроме того, Дмитрий активно помогает отцу: парень работает в благотворительном фонде Сергея, где полностью использует свои технические знания.

"У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже понимает работать с паяльником, знает, что и куда припаять, как прошить и т.п. Его драйвило осознание того, что благодаря его работе какой-нибудь пилот будет в безопасности. Поскольку он как оператор дрона будет анонимизирован - враг не будет знать, откуда он запускает дрон", - рассказал Сергей Притула.

Напомним, в начале августа прошлого года Сергей Притула снова стал отцом. У него родился сын. Мальчика назвали Марком. Для семьи это уже третий ребенок — супруги воспитывают дочерей Соломию и Стефанию. От предыдущего брака с Юлией Андрийчук – у шоумена есть сын Дмитрий. В этом году парень окончил школу с отличием.

