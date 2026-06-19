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19 червня 2026, 01:55

Співачка Наталія Валевська зізналась, скільки на чому заробляє під час війни

19 червня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Українська співачка Наталія Валевська відверто розповіла, як змінились її прибутки під час війни. За її словами, всі гроші пішли в роботу

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами артистки, важливим фактором став продаж батьківської квартири. Проте ці гроші вона витрачає на розвиток музичної кар'єри. Зокрема, співачка планує перекласти свої старі хіти.

"Якщо говорити відверто, зараз мені дуже допомогли кошти від продажу квартири тата. Фактично майже всі гроші одразу пішли в роботу. Так само використовую заощадження, які вдалося заробити раніше. Сьогодні весь фокус — на творчості. Я хочу повністю оновити репертуар, дати нове життя старим хітам, які слухачі просять перекласти українською", - розповіла Наталія Валевська.

За її словами, основне джерело її доходу сьогодні - це музика. При цьому артистка не женеться за дорогими покупками.

"Я завжди була досить ощадливою людиною — на "ганчірочки" не ведуся. Дуже спокійно ставлюся до гардеробу. У мене є одяг, який служить по десять років. Просто додаю аксесуари, по-іншому комбіную, і річ має новий вигляд. Щось мені можуть навіть і подарувати, пошити безкоштовно", - говорить артистка.

Нагадаємо, раніше відомий режисер Алан Бадоєв розповідав, на чому заробляє під час війни. Виявилось, що його документальне кіно є, скоріше, культурним проєктом, аніж комерційним. Проте, за його словами, він заробляє на продюсуванні артистів.

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