Известная украинская модель попала в ДТП

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Известная украинская модель и блоггер Екатерина Билык попала в ДТП. При этом другой водитель после аварии скрылся

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Известно, что водитель автомобиля совершил опасный маневр, подрезал машину и создал аварийную ситуацию. Впоследствии он просто скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Благодаря быстрой реакции водителя, в котором была модель Екатерина Билык, тяжелых последствий удалось избежать. Модель выразила благодарность всем, кто помог ей, а также полицейским.

"В такие моменты особенно остро понимаешь, что самое ценное — это человеческая жизнь. Машину можно отремонтировать, материальные вещи можно восстановить, но жизнь и здоровье людей бесценны. Я безгранично благодарна водителю, который не растерялся и сделал все возможное, чтобы избежать трагедии. Спасибо каждому, кто был рядом в этой минуте. Именно в таких ситуациях больше всего чувствуешь силу человечности, неравнодушия и взаимной поддержки", - говорит модель.

Напомним, ранее известная блоггерша Анита Соловей потеряла дом. Сгорело ее имение под Киевом, где она жила с мужем.