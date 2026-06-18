21:58  17 июня
В Ровенской области чрезвычайники вытащили собаку из 15-метрового колодца
21:47  17 июня
Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: движение перекрыто в обоих направлениях
21:17  17 июня
Враг атаковал школу верховой езды в Сумах, погибли кони
UA | RU
UA | RU
18 июня 2026, 00:55

Известная украинская модель попала в ДТП

18 июня 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная украинская модель и блоггер Екатерина Билык попала в ДТП. При этом другой водитель после аварии скрылся

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Известно, что водитель автомобиля совершил опасный маневр, подрезал машину и создал аварийную ситуацию. Впоследствии он просто скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Благодаря быстрой реакции водителя, в котором была модель Екатерина Билык, тяжелых последствий удалось избежать. Модель выразила благодарность всем, кто помог ей, а также полицейским.

"В такие моменты особенно остро понимаешь, что самое ценное — это человеческая жизнь. Машину можно отремонтировать, материальные вещи можно восстановить, но жизнь и здоровье людей бесценны. Я безгранично благодарна водителю, который не растерялся и сделал все возможное, чтобы избежать трагедии. Спасибо каждому, кто был рядом в этой минуте. Именно в таких ситуациях больше всего чувствуешь силу человечности, неравнодушия и взаимной поддержки", - говорит модель.

Напомним, ранее известная блоггерша Анита Соловей потеряла дом. Сгорело ее имение под Киевом, где она жила с мужем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Было бы приятно": певица Ана Тринчер рассказала об ожиданиях от потенциального мужчины
17 июня 2026, 01:30
Звезда "Холостячки" мобилизовался в ВСУ
17 июня 2026, 00:55
Певица Елена Тополя призналась, как она изменилась после "секс-скандала"
17 июня 2026, 00:30
Все новости »
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
Ветеран Александр Терен признался, можно ли его найти на сайтах знакомств
18 июня 2026, 01:35
"Мы выбегали из квартиры во взрывы": актриса Ольга Сумская рассказала о жизни в Киеве
18 июня 2026, 00:35
В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется платить
17 июня 2026, 23:55
Цены на бензин в Украине падают: какие ценники на АЗС
17 июня 2026, 23:35
В Сумах враг нанес повторный удар по месту тушения пожара
17 июня 2026, 22:59
В Запорожье ТЦК мобилизовал сотрудника Укрзализныци с бронированием
17 июня 2026, 22:55
Нападение с использованием FPV-дрона в Запорожской области: в Комышувахе в результате взрыва ранен пенсионер
17 июня 2026, 22:45
На оккупированном Запорожье россияне вербуют в армию пенсионеров
17 июня 2026, 22:35
В Ровенской области чрезвычайники вытащили собаку из 15-метрового колодца
17 июня 2026, 21:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »