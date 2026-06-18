Известная украинская модель попала в ДТП
Известная украинская модель и блоггер Екатерина Билык попала в ДТП. При этом другой водитель после аварии скрылся
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Известно, что водитель автомобиля совершил опасный маневр, подрезал машину и создал аварийную ситуацию. Впоследствии он просто скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают правоохранители.
Благодаря быстрой реакции водителя, в котором была модель Екатерина Билык, тяжелых последствий удалось избежать. Модель выразила благодарность всем, кто помог ей, а также полицейским.
"В такие моменты особенно остро понимаешь, что самое ценное — это человеческая жизнь. Машину можно отремонтировать, материальные вещи можно восстановить, но жизнь и здоровье людей бесценны. Я безгранично благодарна водителю, который не растерялся и сделал все возможное, чтобы избежать трагедии. Спасибо каждому, кто был рядом в этой минуте. Именно в таких ситуациях больше всего чувствуешь силу человечности, неравнодушия и взаимной поддержки", - говорит модель.
Напомним, ранее известная блоггерша Анита Соловей потеряла дом. Сгорело ее имение под Киевом, где она жила с мужем.