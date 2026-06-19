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19 червня 2026, 01:35

Вулицю по сусідству з будинком Наталії Могилевської знищила російська ракета

19 червня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Наталія Могилевська розповіла, як переживає ночі обстрілів. За її словами, ворожа ракета знищила повністю сусідню вулицю

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Наталії Могилевської, її родина дійсно не дарма ховалась (в укриттях - ред). Співачка розповіла, що сусідню з її будинком вулицю в ту ніч знесло майже повністю ракетою. Вулиця повністю згоріла.

"Я сьогодні на стресі. Піднялися всі хвороби, які є. Із простудою лежу. На вулиці літо, а я на стресі третій день вже ніяка. Нічого не минає безслідно. Бережіть себе", - говорить артистка.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Кошмал розповіла, що внаслідок удару росіян постраждала школа її сина. Вона показала фото повністю знищеного приміщення.

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