"Холостяк" Олександр Терен зізнався, яку пенсію він отримує як ветеран війни

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Колишній військовий у серпня 2022 року він дістав тяжке поранення, внаслідок якого втратив нижні кінцівки. З тих пір він отримує пенсію. Олександр Терен розповів, що це за сума

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Сьогодні ветеран заробляє з різних проєктів та рекламних інтеграцій. При цьому він не веде підрахунки итрат. За словами Олександра Терена, на місяць він витрачає близько півтри тисячі доларів.

"У мене є витрати. Приходять кошти, я щось там купив собі, комусь щось купив, заплатив за оренду, закінчився бензин — заправився. У мене з математикою дуже складно. Було б добре, якби у мене була фінансова грамотність. Я задумуюсь, що варто вести якісь підрахунки. У середньому десь півтори тисячі доларів на місяць", - каже ветеран.

Що стосується його пенсії, то вона становить близько 500 доларів. При цьому він має амбітну ціль: він хоче придбати будинок. Тому поступово відкладає гроші.

"У мене є ціль — будинок. Хочеться будинок якийсь, щоб можна було більш приватно почуватися. Мені подобається в будинку жити. Щось відкладається за потреби, але поки що це так", - каже Олександр Терен.

Нагадаємо, раніше продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розповів, скільки він заробляє. За його словами, він не бачить сенсу це приховувати.