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18 червня 2026, 00:55

Відома українська модель потрапила в ДТП

18 червня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Відома українська модель та блогерка Катерина Білик потрапила в ДТП. При цьому інший водій після аварії втік

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Відомо, що водій авто здійснив небезпечний маневр, підрізав машину та створив аварійну ситуацію. Згодом він просто втік з місця ДТП. Наразі його розшукують правоохоронці.

Завдяки швидкій реакції водія, в якому була модель Катерина Білик, тяжких наслідків вдалось уникнути. Модель висловила вдячність всім, хто допоміг їй, а також поліцейським.

"У такі моменти особливо гостро розумієш, що найцінніше — це людське життя. Машину можна відремонтувати, матеріальні речі можна відновити, але життя і здоров’я людей є безцінними. Я безмежно вдячна водієві, який не розгубився і зробив усе можливе, щоб уникнути трагедії. Дякую кожному, хто був поруч у ці хвилини. Саме в таких ситуаціях найбільше відчуваєш силу людяності, небайдужості та взаємної підтримки", - каже модель.

Нагадаємо, раніше відома блогерка Аніта Соловей втратила будинок. Згорів її маєток під Києвом, де вона жила із чоловіком.

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