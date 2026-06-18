"Ми вибігали з квартири під вибухи": акторка Ольга Сумська розповіла про життя в Києві

Фото з відкритих джерел

Ольга Сумська розповіла, що разом із чоловіком живе неподалік столичного району Лук'янівка, який нещодавно вчергове постраждав від жорстокої ракетної атаки росіян. Тоді внаслідок удару повністю згорів торговельний центр та місцевий ринок

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Ольги Сумської, тоді вони з чоловіком були вдома. Вони відчули всю силу вибухової хвилі на собі, адже їхній будинок розташований у безпосередній близькості до місця прильоту.

"Ми мешкаємо якраз менш ніж за кілометр від епіцентру. Лук'янівка наша рідна, наш риночок, всі ці будівлі... Ми вибігали з квартири під вибухи, сідали в ліфт. Але це ж не вперше", - зізналась акторка.

При цьому їхати з Києва вони не хочуть. Зокрема, тому, що тут знаходиться робота, завдяки якій вони можуть допомагати армії.

"Ми не маємо зараз можливості кудись їхати, тому що в нас гастролі, в нас робота. І навіть в цей страшний час люди все одно знаходять можливість відвідати театр, за що їм надзвичайно вдячні. Якісь збори [на допомогу ЗСУ] ми можемо наживо зібрати", - говорить Ольга Сумська.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Кошмал розповіла, що внаслідок удару росіян постраждала школа її сина. Вона показала фото повністю знищеного приміщення.