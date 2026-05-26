26 травня 2026, 00:35

"Ти сама дитина": співачка Оля Полякова пояснила, чому відмовляє доньку від вагітності

Співачка Оля Полякова зізналась, що відкрито радить своїй 21-річній доньці не квапитись заводити дитину. За словами артистки, вона рекомендує почекати до 30 років

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Оля Полякова пояснила, що вона народила старшу доньку в 26 років, а молодшу вже в 33 роки. За її словами, Маша та Аліса практично отримали різну маму, адже у різному віці вона була різною.

"Ну це різні люди. Одну я била, давила, а навколо другої бігала. Ми, звичайно, подивимся, яка краща, бо поки що краща та, яку била. Це жарти, звісно", - каже співачка.

На думку Олі Полякової, жінка по-справжньому стає готовою до дитигни після 30 років, хоча, звичайно, можливі винятки.

"Ти сама дитина, ти не вмієш тримати себе в руках (до 30 років). Є свідомі мами, які можуть це, але я не була така", - каже співачка.

Нагадаємо, старша донька співачки Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж. Маша вже привозила молодого чоловіка в гості до її родини в Україну.

