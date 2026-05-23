Співачка LELÉKA зізналась, чи мала проблеми на Євробаченні через вигук "Слава Україні"

Українська співачка LELÉKA на Євробаченні вигукнула "Слава Україні". Артистка розповіла, чи були через це зауваження, адже на конкурсі буквально "табу" на теми війни

Вікторія розповіла, що офіційних зауважень після виступу на Відні вона не отримала. При цьому LELÉKA розповіла, що на Євробаченні дійсно є чимало обмежень на представників країн.

"Хай би хтось спробував сказати щось (прим. ред. про вигук), я би хачапурі зробила з тієї людини… Звичайно, не тільки відчувається (прим. ред. заборона говорити про війну). Вона є, вона була і вона буде на цьому конкурсі. Але нам було важливо мистецьки все-таки вкласти всі ті меседжі, які для нас важливі. Зробити це в таких рамках, в які нас поставили. Ми були змушені говорити про це методами мистецтва і не прямолінійно", - каже артистка.

Нагадаємо, співачка представила Україну на конкурсі з піснею "Ridnym". За результатами голосування глядачів та журі LELÉKA посіла 9 місце, тим самим увівши Україну в топ-10.