Ведущая Катя Осадчая раскрыла планы сына: вернется ли парень в Украину

Старшему сыну ведущей Екатерины Осадчей уже 23 года. Парень получает образование за границей

Об этом сообщает "Люкс.ФМ".

Екатерина Осадча отметила, что ее старший сын не собирается строить жизнь за границей. После окончания учебы за океаном парень хочет возвращаться домой в Украину.

"Он завершает обучение, заканчивает магистратуру и планирует возвращаться в Украину. Его направление – информационные технологии, анализ больших данных и искусственный интеллект. Думал ли оставаться за границей? Он говорит о возвращении, и я уверена, что профессионалы с такими знаниями нужны Украине", – говорит ведущая.

