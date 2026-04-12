"Достаточно публичный человек": певица Елена Тополя рассказала, кто стоит за сливом ее секс-видео

По словам Елены Тополи, это была предварительно продуманная схема не с одним, а несколькими участниками. Ключевую роль в ливне ее интимных видео играет публичный человек. Артистка пока не называет имени, поскольку расследование продолжается. Однако она заметила, что правда будет неожиданной для всех.

"Знаю, кто это сделал. Это достаточно публичный человек. Как минимум первой реакцией будет шок, глубокое разочарование в том человеке. Разная была цель, но у них не получилось. Я сделала так, как они не ожидали. Это все называется комбинация — он должен был втереться в доверие, подарки… Это все спланировано, он получал за это деньги. Там не один фигурант — скажу о каждом. Смогу сказать имя, когда состоится суд. Сейчас еще продолжается досудебное расследование", - говорит певица.

Ранее журналистам и блогерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.