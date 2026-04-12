12 квітня 2026, 19:55

"Достатньо публічна людина": співачка Олена Тополя розповіла, хто стоїть за зливом її секс-відео

Фото з відкритих джерел
Правоохоронці продовжують розслідувати шантаж співачки Олени Тополі її інтимними відео. Артистка розповіла, що правда буде несподіванною для всіх

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олени Тополі, це була заздалегідь продумана схема не з одним, а кількома учасниками. Ключову роль у зливі її інтимних відео відіграє публічна людина. Артистка поки що не називає ім'я, оскільки розслідування продовжується. Проте вона зауважила, що правда буде несподіванною для всіх.

"Знаю, хто це зробив. Це достатньо публічна людина. Як мінімум першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в тій людині. Різна була мета, але у них не вийшло. Я зробила так, як вони не очікували. Це все називається комбінація — він мав втертися в довіру, подарунки… Це все сплановано, він отримував за це гроші. Там не один фігурант — скажу про кожного. Зможу сказати ім’я, коли відбудеться суд. Зараз ще триває досудове розслідування", - каже співачка.

Раніше журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
