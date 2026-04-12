"Достатньо публічна людина": співачка Олена Тополя розповіла, хто стоїть за зливом її секс-відео

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олени Тополі, це була заздалегідь продумана схема не з одним, а кількома учасниками. Ключову роль у зливі її інтимних відео відіграє публічна людина. Артистка поки що не називає ім'я, оскільки розслідування продовжується. Проте вона зауважила, що правда буде несподіванною для всіх.

"Знаю, хто це зробив. Це достатньо публічна людина. Як мінімум першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в тій людині. Різна була мета, але у них не вийшло. Я зробила так, як вони не очікували. Це все називається комбінація — він мав втертися в довіру, подарунки… Це все сплановано, він отримував за це гроші. Там не один фігурант — скажу про кожного. Зможу сказати ім’я, коли відбудеться суд. Зараз ще триває досудове розслідування", - каже співачка.

Раніше журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.