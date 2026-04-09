"Грати у завойовника і принцесу": Володимир Дантес розповів, як любить залицятися до дівчат

Співак Володимир Дантес зізнався, що йому часто пишуть прихильниці у соціальних мережах. За його словами, він ставиться до цього спокійно

Володимир Дантес зауважив, що для нього не має значення, хто перший робить крок до спілкування – чоловік чи жінка.

"Та якщо чесно, мені більше подобається "грати" в завойовника і принцесу. Щоб це було емоційно круто! – розповів Дантес. – Чи подобається, коли мені приділяють увагу і пишуть, що хочуть познайомитися? Подобається. Чи хочу я в цей момент знайомитися? Ну, мені стає не сильно дуже цікаво. Хоча, звісно, в усіх все по-різному. Та й в мене залежить від настрою – в якийсь момент так, в якийсь – по-іншому. Єдине, я повністю згоден з тим, що ніхто не повинен перейматися: "А що ж про мене подумає та людина?". Головне – робити те, що відчуваєш", - каже артист.

При цьому він додав, що може стати справжнім романтиком, якщо він дуже "замалюється" людиною.

"Якщо я обираю когось, хочеться закидувати цю людину сюрпризами, подарунками. Мені подобається віддавати. Але бувають моменти, коли я хочу також і отримувати. Тож класно, щоб обидва сіли й сказали: "Пропоную говорити тільки відверто. І якщо мені щось буде потрібно, я тобі скажу", - думає співак.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповідав, на що він витратив свій грошовий приз із "Фабрики зірок". За його словами, це були імпульсивні покупки.